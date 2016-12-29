Около берегов Ливии спасены 900 мигрантов

Благодаря усилиям итальянской береговой охраны и представителей благотворительных организаций за последние сутки у побережья Ливии были спасены около 900 мигрантов.

Об этом в среду, 28 декабря, сообщила пресс-служба береговой охраны Италии, передает DW.

Большинство спасенных плыли в сторону Европы на двух деревянных судах, их подобрали в ночь на 28 декабря. До 40 человек береговая охрана спасла утром 28 декабря с другого судна.

Еще около 400 мигрантов в Средиземном море подобрало судно Aquarius организации SOS Mediterranee. Среди них, по данным организации, - выходцы из Эритреи, Бангладеш, Пакистана, Сомали и Сирии.

Всего в течение 2016 года по Средиземному морю в Италию прибыли около 180,3 тысячи мигрантов. Именно такое количество зарегистрировали в итальянских портах представители итальянских властей. Это больше предыдущего годового рекорда, зафиксированного в 2014 году, когда зарегистрировали 170 тыс мигрантов.

По данным ООН, во время попыток добраться до европейского побережья Средиземным морем погибли около 5 тысяч мигрантов.