Продавец квартиры Лещенко заявляет, что персональных скидок ему не давал

Судебное заседание по иску НАПК к депутату Сергея Лещенко по поводу его квартиры перенесено на 25 января.

Соответствующее ходатайство подавала сторона Лещенко, сообщил УП депутат.

Он уточнил, что ходатайство было подано в связи с участием адвоката в допросе.

В то же время согласно комментарию адвоката Сергея Лещенко Дмитрия Гненного в его ФБ, компания, у которой депутат покупал квартиру, не предоставляла никаких персональных скидок.

Об этом говорится в официальном ответе продавца квартиры.

"Цена за которую приобретена квартира не содержала каких-либо ЛИЧНЫХ скидок. Продавец проводил акцию с целью увеличения продаж квартир. Акция имела публичный характер и распространялась на кого угодно, желающего приобрести квартиру. Продавец предоставил исчерпывающее объяснение по определению ценовой политики продажи квартир", - суммировал адвокат суть ответа.

"По этому делу у суда есть возможность принять единственное решение - закрыть производство по делу, в связи с отсутствием в действиях Лешенко правонарушения. Но это по закону. Как будет на самом деле - покажет решение", - отметил юрист.

В то же время адвокат отметил, что НАПК установила наличие состава административного правонарушения на основании единственного документа - справки о рыночной стоимости квартиры ведущего эксперта КНИИСЭ Курочкина С.Г. и Линева С.Л.

Автор справки указывает, что на 31.08.2016 года данных о стоимости квартиры НЕТ. При этом дальше эксперт отмечает, что, по его мнению, стоимость квартиры по состоянию на 31.08.2016 года МОГЛА составлять 9351648 грн.

"Никаких расчетов, ссылок на методику нет. Единственным источником получения информации для выводов - стала сеть интернет (газета AVISO) .Вот и вся суть правонарушения", - добавил юрист.

"Материалы свидетельствует, что НАПК обращалось к продавцу и тот опроверг получение подарка или скидки на квартиру", - добавил адвокат.

"Понимая невозможность подтвердить получение "подарка", НАПК создало справку с мнением отдельных экспертов и направило дело в суд, сделав широкую огласку якобы выявленных нарушений, - возмутился он.

Украинская правда