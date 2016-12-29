Безъязыкову сообщили о подозрении в госизмене

Следователи СБУ сообщили завербованному экс-полковнику ВСУ Ивану Безъязыкову о подозрении в совершении государственной измены.



Об этом говорится в сообщении СБУ в четверг.



В СБУ заявляют, что имеют "неопровержимые доказательства того, что предатель сотрудничал с разведывательными структурами боевиков, подконтрольных российским спецслужбам, и даже занимал там одну из руководящих должностей".



Как известно, оперативники спецслужбы в середине декабря задержали бывшего начальника разведки одного из армейских корпусов, который после плена перешел на сторону террористов.



В среду, СБУ обнародовала телефонные разговоры завербованного полковника ВСУ Ивана Безъязыков и его жены.



Военного разведчика, полковника ВСУ, освобожденного из плена боевиков летом 2016 года, Ивана Безъязыкова задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР".

Украинская правда