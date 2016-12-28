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СБУ оприлюднило записи, що підтверджують роботу Без'язикова на бойовиків

Середа, 28 грудня 2016, 18:43
СБУ оприлюднило записи, що підтверджують роботу Без'язикова на бойовиків

Служба безпеки України оприлюднила телефонні розмови завербованого полковника ЗСУ Івана Без’язикова і його дружини.

Відео з'явилося у середу на офіційному каналі СБУ в YouTube.

У підписі до відео вказується, що записи "підтверджують протиправну діяльність… Без'язикова Івана Миколайовича, спрямовану на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, недоторконасті, обороноздатності та державній безпеці України".

Зокрема у відео є запис розмови (від 2 жовтня 2015 року ) дружини Без'язикова з так званим "заступником командуючого корпусом міністерства оборони ДНР" Едуардом Басуріним. Басурін розповідає, що Без'язиков живий і не хоче повертатися на підконтрольну Києву територію України (на відео з 10-ї хвилини).

"Басурін повідомив, що Без'язиков І. М. працює на ДНР і не хоче повертатися додому", - сказано у підписі СБУ.

Як відомо, 13 грудня СБУ заявила, що полковник ЗСУ Іван Без’язиков був завербований російськими спецслужбами.

Військового розвідника, полковника ЗСУ, звільненого з полону бойовиків влітку 2016 року, Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з так званою "ДНР".

Українська правда

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Теми: ДонбасСБУполонені
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