В АТО погибли 2 украинских военных, еще 2 ранены – Минобороны

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Четверг, 29 декабря 2016, 12:58

За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил во время брифинга представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

"Один военнослужащий погиб в результате боя в районе населенного пункта Крутая Балка. Другой военнослужащий погиб и еще двое получили ранения во время разминирования недалеко от населенного пункта Троицкое", - сказал он.

Мотузяник также сообщил, что новой информации о двух военных, попавших в плен нет.

По его словам, на Луганском направлении было 6 обстрелов со стороны боевиков, на Донецком - 15 обстрелов, из которых 3 из тяжелого вооружения.

На Мариупольский направлении, по словам Мотузяника, было 29 обстрелов.

Александр Шумилин, УП

Темы: АТО Донбасс
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