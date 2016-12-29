В АТО погибли 2 украинских военных, еще 2 ранены – Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.



Об этом сообщил во время брифинга представитель Минобороны по АТО Александр Мотузяник.



"Один военнослужащий погиб в результате боя в районе населенного пункта Крутая Балка. Другой военнослужащий погиб и еще двое получили ранения во время разминирования недалеко от населенного пункта Троицкое", - сказал он.



Мотузяник также сообщил, что новой информации о двух военных, попавших в плен нет.



По его словам, на Луганском направлении было 6 обстрелов со стороны боевиков, на Донецком - 15 обстрелов, из которых 3 из тяжелого вооружения.



На Мариупольский направлении, по словам Мотузяника, было 29 обстрелов.



Александр Шумилин, УП