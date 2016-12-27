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В АТО поранили 2 українських військових, 2 потрапили в полон

Вівторок, 27 грудня 2016, 11:49
В АТО поранили 2 українських військових, 2 потрапили в полон

За минулу добу внаслідок бойових дій 2 українських бійців поранено, 2 потрапило в полон.

Про це у вівторок повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу.

"В наслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців не було, двоє наших бійців зазнали поранення, і окрім того двоє військовослужбовців ЗСУ потрапили у ворожий полон, заблукавши поблизу Бахмутської траси", - сказав він.  

Він заявив, що бойовики продовжують порушувати режим тиші. На Донецькому напрямку було 12 обстрілів (зокрема в районі Світлодарської дуги), на Луганському – 1, на Маріупольскому – 24.

"На Маріупольскому напрямку найбільш напруженою обстановка залишається в Широкиному, де впродовж доби ворог застосовував практично увесь спектр наявного в нього озброєння, за виключенням хіба що реактивної артилерії", - сказав Мотузяник, додавши, що у десяти випадках бойовики використовували важке озброєння.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" у вівторок вранці Мотузянік заявив про високу ймовірність того, що військовослужбовці могли потрапити в полон до бойовиків, але не підтвердив цього, зазначивши, що вони не були озброєні.

"У цих військовослужбовців при собі не було зброї. Вони знаходилися в лікувальному закладі, після чого, повертаючись до місця розташування, заблукали і потрапили на тимчасово окуповану територію. Є висока ймовірність, що вони потрапили в полон", - розповів він.

Як відомо, 21 грудня члени тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на сході України узгодили режим повного припинення вогню з 00:00 24 грудня на Донбасі в зв'язку з майбутніми святами.

Українська правда

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Теми: АТОбойові діїполонені
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