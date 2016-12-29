В АТО загинули 2 українських військових, ще 2 поранені – Міноборони

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Четвер, 29 грудня 2016, 12:58

За минулу добу внаслідок бойових дій загинули двоє українських військовослужбовців, ще двоє зазнали поранень.   

Про це повідомив під час брифінгу речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник.

"Один військовослужбовець загинув внаслідок бою в районі населеного пункту Крута Балка. Інший військовослужбовець загинув і ще двоє зазнали поранення під час розмінувальних робіт неподалік населеного пункту Троїцьке", - сказав він.

Мотузяник також повідомив, що нової інформації щодо двох військових, які потрапили у полон немає.  

За його словами на Луганському напрямку було 6 обстрілів з боку бойовиків, на Донецькому – 15 обстрілів, з яких 3 з важкого озброєння.

На Маріупольскому напрямку було 29 обстрілів.  

Олександр Шумілін, УП

Теми: АТО Донбас
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