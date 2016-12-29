Прокуратура вручила подозрение главарю террористов "Войска Донского"

Главная военная прокуратура объявила о подозрении командиру незаконного вооруженного формирования "Всевеликое войско Донское" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Николаю Козицыну.



Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.



Указывается, что следователем составлено сообщение о подозрении Козицыну в совершении преступлений, предусмотренных статьями "участие в террористической организации", "ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц" и другими.



По словам Матиоса, 27 декабря сообщение о подозрении "с помощью международной курьерской службы доставлено на территорию Российской Федерации по месту жительства Козицына М.И. и вручено ему лично".



"Подозреваемый объявлен в государственный розыск. Готовятся ходатайство следственного судьи о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о предоставлении разрешения на осуществление специального предварительного расследования", - написал он.



"Собранные доказательства установлено, что Козицын М.И. в апреле 2014 году на территории Российской Федерации создал незаконное вооруженное формирование "Всевеликое войско Донское" из числа граждан РФ и других лиц, во главе которого незаконно вторгся на территорию Украины и до ноября 2014 года в Луганской области в составе террористической организации "ЛНР" организовывал и непосредственно принимал участие в нападениях на участников антитеррористической операции", - написал Матиос.



В то же время, по его сообщению, Козицын организовывал совершение подчиненными ему террористами разбойных нападений на волонтеров, журналистов, священнослужителей и других гражданских лиц.



За совершение инкриминируемых Козицыну особо тяжких преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.



Украинская правда