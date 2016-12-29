Источник: В АП подозревают, что Коломойский сменил собственников "1+1"

В АП подозревают, что после решения о национализации Приватбанка владелец телеканала "1+1" олигарх Игорь Коломойский мог поменять структуру собственников канала.

Это и стало причиной ситуации вокруг бланка лицензии, сообщили "Украинской правде" два собеседника – один из членов Нацрады, а также высокопоставленный чиновник Администрации президента.

"После национализации Приватбанка мы потребовали от телеканала предоставить актуальную информацию о его собственниках. Но руководство 1+1 отказалось и теперь требует от нас выдать бланк о продлении лицензии на руки, хотя по закону мы имеем право не выдавать его до 6 января", - рассказывает собеседник издания в Нацсовете.

По словам высокопоставленного чиновника АП на прошлой неделе была получена информация о том, что Игорь Коломойский после решения о национализации "Приватбанка" начал процесс переоформления части своих активов на других собственников.

По словам источников, это делается, чтобы избежать ситуации, в которую потенциально попадают "Буковель" и МАУ. Так, в результате национализации "Праватбанка" в госсобственность, например, может попасть горнолыжный курорт Буковель и самолеты МАУ, о чем сообщала главу НБУ Валерия Гонтарева.

"Украинская правда" пыталась связаться с Игорем Коломойским , но он был не доступен для комментариев.

Как известно, ранее телеканал 1+1 заявил, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка".

В ответ на это гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко предположил что ситуация, когда Нацсовет не выдает им лицензию на вещание связана с позицией Администрации президента, которой "невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс".

В Администрации президента заявили УП, что не вмешиваются в работу Нацсовета, а также надеются, что канал "1+1" предоставит информацию о конечных бенефициарах и получит бланк лицензии. При этом в АП уверены, что "работе канала ничего не угрожает".

Украинская правда