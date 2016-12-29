В АП надеются, что "1+1" покажет конечного бенефициара: закон есть закон

В Администрации президента заявляют, что не вмешиваются в работу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, а также надеются, что канал "1+1" предоставит информацию о конечных бенефициарах и получит бланк лицензии.

Об этом говорится в сообщении администрации президента в ответ на запрос "Украинской правды"

"Нацсовет по вопросам телевидения радиовещания является независимым органом и никто, в том числе и в Администрации Президента не вмешивается в его деятельность, как в вопросах выдачи лицензий, так и их лишения", - говорится в ответе.

"Руководство Нацсовета сделало сегодня публичное заявление о том, что решение о продлении лицензии канала "1+ 1" принято еще 15 декабря. Надеемся, что Нацсовет и менеджемент канала в сжатые сроки и без неуместной здесь политизации осуществят техническую процедуру обмена всеми надлежащими документами. В том числе и теми, которые удовлетворяют требования закона относительно конечных бенефициаров. Закон есть закон", - отметили в АП.

В администрации напомнили, что президент Петр Порошенко "всегда был, есть и будет гарантом свободы слова, и он всегда на стороне журналистов".

"Нет никаких сомнений, что работе канала ничего не угрожает, и он продолжит радовать зрителей качественным телевизионным продуктом", - также добавили в АП.

Как известно, ранее телеканал 1+1 заявил, что 29 декабря заканчивается срок лицензии на вещание канала, а Нацсовет ее не продлевает. При этом утверждается, что Администрация президента пытается передать контроль над каналом в другие руки.

Председатель Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что телеканал 1+1 должен представить обновленную информацию о конечных бенефициарах из-за национализации "Приватбанка".

В ответ на это гендиректор "1+1 медиа" Александр Ткаченко предположил что ситуация, когда Нацсовет не выдает им лицензию на вещание связана с позицией Администрации президента, которой "невыгодно иметь неподконтрольный медиа-ресурс"

Оксана Коваленко, УП