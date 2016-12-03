Лысенко: Боевики снова нарушили условия для разведения сил возле Станицы

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Суббота, 3 декабря 2016, 14:13

Боевики ОРДО снова нарушили условия для разведения сил и средств в районе н.п. Станица Луганская, открыв огонь на данном участке.

Об этом на брифинге 3 декабря сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки статистика обстрелов выровнялась по всем направлениям, спокойных участков на линии соприкосновения нет. Оккупанты применяют тяжелое вооружение ... они обстреляли район потенциального разведения сил и средств в Станице Луганской", - сообщил он.

Как известно, ранее в миссии ОБСЕ сообщили, что продолжают осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское и отмечают ограничением свободы передвижения на всех трех участках.

"Ни на одном из этих участков Миссия не зафиксировала признаков дальнейшего процесса разведения сил и средств или работ по разминированию", - отметили в ОБСЕ.

Интерфакс-Украина

Темы: АТО Донбасс
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