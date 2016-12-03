ОБСЄ: Порушень "тиші" на Донбасі побільшало вдвічі

У Донецькій області зафіксовано збільшення кількості випадків порушення "режиму тиші" - близько 310 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (150 вибухів).

Про це йдеться у звіті спостережної місії ОБСЄ, яку оприлюднено на сайті СММ.

За даними місії, кількість випадків порушення режиму припинення вогню у Луганській області була аналогічною зафіксованій за попередній звітний період.

"Проте вибухів (6 проти 25), черг і пострілів (14 проти понад 100) було менше", - йдеться у звіті.

Також спостерігачі ОБСЄ продовжили здійснювати моніторинг ділянок розведення сил і засобів у районах н.п. Станиця Луганська, Золоте та Петрівське.

"На всіх трьох ділянках спостерігачі зіткнулися з обмеженням свободи пересування. Протягом звітного періоду на жодній із цих трьох ділянок Місія не зафіксувала ознак подальшого процесу розведення сил і засобів або робіт із розмінування", - зазначили в ОБСЄ.

Спостерігачі з посиланням на медиків лікарні у Горлівці повідомили також, що внаслідок вибуху чоловік віком 34 роки, який працював у полі поблизу підконтрольного "ДНР" смт Гольмівський отримав осколкові поранення плечей, спини та грудної клітки.

Українська правда