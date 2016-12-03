Преступник, которого искали 30 стран и отпустил суд Полтавы, снова в розыске

Полиция Полтавы разыскивает киберпреступника Геннадия Капканова, которого искали правоохранители 30 стран мира в течение 4-х лет и которого отпустил Октябський суд Полтавы, за покушение на убийство работника полиции.

"За совершение особо тяжкого преступления Полтавским отделом полиции разыскивается житель города Полтавы Капканов Геннадий Геннадиевич, 30.01.1983 года рождения", - говорится в сообщении на сайте Нацполиции, размещенном в субботу.

Там отмечается, что Капканов совершил покушение на убийство работника полиции.

"В случае получения информации относительно места пребывания указанного лица просим сообщить полиции по телефонам: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 или другим удобным для вас способом", - говорится в сообщении.

Ранее интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники сообщало, что Октябрьский райсуд Полтавы отказался дать разрешение на арест подозреваемого в киберпреступлениях Геннадия Капканова.

1 декабря в Октябрьском райсуде Полтавы рассмотрели ходатайство прокурора Семича. Он просил назначить подозреваемому 40 суток временного ареста, аргументировав это тем, что дело международное, и Капканова надо держать под арестом, чтобы потом передать другой стране.

Следственный судья Лариса Кулешова не удовлетворила ходатайство прокурора. Аргументировала она это тем, что задержанный является гражданином Украины. Согласно закону, за такие преступления украинских граждан не выдают другим странам. Поэтому в данном случае нет необходимости держать подозреваемого под арестом.

Как сообщалось, в четверг генпрокурор Юрий Луценко и и.о. начальника полиции Вадим Троян сообщили о проведении масштабной совместной с 30 странами операции по ликвидации киберсети, организатором которой был украинец.

"Задержаны пять человек, трое из них - украинцы. В организации сети подозревается гражданин Украины, который был задержан в Полтаве", - отметил Луценко.

"Он оказал вооруженное сопротивление, имея на руках автомат Калашникова и боевой пистолет", - добавил он.

Луценко заявил, что это первый заметный успех украинских правоохранителей на международной арене.

Украинская правда