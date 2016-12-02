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СМИ: Полтавский суд отпустил киберпреступника, которого искали 30 стран

Пятница, 2 декабря 2016, 23:27
СМИ: Полтавский суд отпустил киберпреступника, которого искали 30 стран

Октябрьский райсуд Полтавы отказался дать разрешение на арест подозреваемого в киберпреступлениях Геннадия Капканова, которого искали правоохранительные органы 30 стран мира на протяжении 4-х лет.

Об этом сообщает Интернет-издание "Полтавщина" со ссылкой на собственные источники.

1 декабря в Октябрьском райсуде Полтавы рассмотрели ходатайство прокурора Семича. Он просил назначить подозреваемому 40 суток временного ареста, аргументировав это тем, что дело международное, поэтому Капканова надо держать под арестом, чтобы потом передать другой стране.

Следственный судья Лариса Кулешова не удовлетворила ходатайство прокурора. Аргументировала она это тем, что задержанный является гражданином Украины. По закону, за такие преступления украинских граждан не выдают другим странам. Поэтому в данном случае нет необходимости держать подозреваемого под арестом.

Напомним, утром 30 ноября в Полтаве "КОРД", киберполиция и Генпрокуратура провели спецоперацию. В ходе нее правоохранители задержали одного из организаторов преступной группировки "Avalanche". Группа распространяла вредоносные программы, которые использовались для рассылки спама, кражи паролей, данных кредитных карт, DoS-атак и т.д. Преступники контролировали 500 000 зараженных компьютеров в 180 странах мира. По данным Европола, из-за работы "Avalanche" финансовые потери в мире могут достигать сотен миллионов евро.

Следствие по делу Капканова ведет прокуратура немецкого города Ферден. Согласно европейскому ордеру на арест, ему инкриминируют 1152 преступления, которыми он нанес ущерб на 6 миллионов евро. По местным законам, согласно обвинению, ему грозит 10 лет лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судхакеры
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