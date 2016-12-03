Злочинець, якого шукали 30 країн і відпустив суд Полтави, знову в розшуку

00
1
Субота, 3 грудня 2016, 22:51
Геннадій Капканов
прес-служба Нацполіції

Поліція Полтави розшукує кіберзлочинця Геннадія Капканова, якого шукали правоохоронці 30 країн світу протягом 4-х років і якого відпустив Октябський суд Полтави, за замах на вбивство працівника поліції.

"За скоєння особливо тяжкого злочину Полтавським відділом поліції розшукується мешканець міста Полтави Капканов Геннадій Геннадійович, 30.01.1983 року народження", - йдеться в повідомленні на сайті Нацполіції, розміщеному в суботу.

Там зазначається, що Капканов вчинив замах на вбивство працівника поліції.

"У разі отримання інформації стосовно місця перебування вказаної особи просимо негайно повідомити поліції за телефонами: 050-606-29-19, 099-960-25-15, (0532) 51-77-55, 102 або іншим зручним для вас способом", - йдеться в повідомленні.

Раніше інтернет-видання "Полтавщина" з посиланням на власні джерела повідомляло, що Октябрський райсуд Полтави відмовився дати дозвіл на арешт підозрюваного в кіберзлочинах Геннадія Капканова.

1 грудня в Октябрському райсуді Полтави розглянули клопотання прокурора Сьоміча. Він просив призначити підозрюваному 40 діб тимчасового арешту, аргументувавши це тим, що справа міжнародна, тому Капканова треба тримати під арештом, щоб потім передати іншій країні.

Слідчий суддя Лариса Кулешова не задовольнила клопотання прокурора. Аргументувала вона це тим, що затриманий є громадянином України. Згідно із законом, за такі злочини українських громадян не видають іншим країнам. Тому в даному випадку немає необхідності тримати підозрюваного під арештом.

Як повідомлялося, у четвер генпрокурор Юрій Луценко та в.о. начальника поліції Вадим Троян повідомили про проведення масштабної спільної з 30 країнами операції по ліквідації кібермережі, організатором якої був українець.

"Затримано п'ятьох осіб, троє з них – українці. В організації мережі підозрюється громадянин України, який був затриманий в Полтаві", - зазначив Луценко.

"Він чинив озброєний опір, маючи на руках автомат Калашникова і бойовий пістолет", - додав він.

Луценко заявив, що це перший помітний успіх українських правоохоронців на міжнародній арені.

Українська правда

Теми: кримінал Полтава
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд арештував директора львівського клубу, в якому була пожежа 30 листопада 2016, 13:36
У львівській лікарні після пожежі у нічному клубі помер чоловік 29 листопада 2016, 15:05
Екс-главу партії "Русский блок" у Криму засудили до 9 років тюрми 29 листопада 2016, 11:28
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.229.144.---Іван Кая03.12.2016 23:18
...Там зазначається, що Капканов вчинив замах на вбивство працівника поліції. ***

Ну, хіба не справжній патріот?! Як же було такого не відпустити?!
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Злочинець, якого шукали 30 країн і відпустив суд Полтави, знову в розшуку
Біля Дніпра перекинувся автобус із 35 дітьми
Онищенко розповів The Independent, як скидав Яценюка і платив за депутатство
У суботу бойовики зосередилися на Луганському напрямку – штаб
Усі новини
Спорт довгожителів

Пливти, бігти чи крутити педалі?

Фотопроект

"Дерев’яна коробка фотографій". Фотопроект про переселення, пам’ять і втрату