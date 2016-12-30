Порошенко подписал запрет антиукраинских книг из РФ

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Пятница, 30 декабря 2016, 15:28

Президент Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания.

Об этом свидетельствует статус закона на сайте Верховной Рады.

Согласно ему, президент подписал документ 30 декабря.

Как известно, Рада приняла этот закон 8 декабря. Он предусматривает разрешительный принцип для книг российского происхождения. Это не будет касаться русскоязычных книг, изданных в Украине (за исключением оккупированных территорий).

Разрешения на ввоз будет выдавать общественный совет.

Закон предусматривает, что после его принятия количество книг, которые будут разрешены для ввоза будет ограничен 10 экземплярами на человека.

Во время обсуждения документа вице-премьер Вячеслав Кириленко заявил, что закон будет действовать временно – пока не будут нормализованы отношения с Россией.

Согласно официальной статистике, ввоз книг из России в Украину сократился в разы.

Олег Шанковский, УП

Темы: пропаганда Росcия культура Порошенко
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