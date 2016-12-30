В НАБУ заявляют, что за год вернули государству более 100 млн

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Пятница, 30 декабря 2016, 20:43

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что в течение 2016 году они вернули государству более 100 миллионов гривен.

О результатах за первый год деятельности ведомство отчиталось 30 декабря.

"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган", – говорится в комментарии ведомства.

В НАБУ сообщили, что за последние 12 месяцев им удалось вернуть государству более 100 миллионов гривен, а также помешать хищению более полумиллиарда.

Отмечается, что в настоящее время "детективы Антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров".

"Мы понимаем, что в следующем году от нас ждут гораздо большего, и готовы к этому", – резюмируется в сообщении.

Украинская правда

Темы: НАБУ
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IP: 200.110.156.---Mihail Korzhov30.12.2016 21:38
Хоть не позорились бы, 100 млн они вернули! А сколько миллиардов на их финансирование потрачено? Если брать мерками бизнеса, то их КПД - вообще минимально, так в бизнесе не работают! Чем гордится? Вон в Румынии их аналог НАБУ за год пачками коррупционеров посадил и имущества конфисковал на сотни миллионов, а наши что? Очередной скандал устроят?
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