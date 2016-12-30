В НАБУ заявляют, что за год вернули государству более 100 млн

В Национальном антикоррупционном бюро заявляют, что в течение 2016 году они вернули государству более 100 миллионов гривен.



О результатах за первый год деятельности ведомство отчиталось 30 декабря.



"Мы показали, что в Украине может работать профессиональный независимый антикоррупционный орган", – говорится в комментарии ведомства.



В НАБУ сообщили, что за последние 12 месяцев им удалось вернуть государству более 100 миллионов гривен, а также помешать хищению более полумиллиарда.



Отмечается, что в настоящее время "детективы Антикоррупционного бюро совместно с прокурорами САП расследуют более 280 производств, более 45 дел, начатых в течение года, уже переданы в суд, вынесен с десяток приговоров".



"Мы понимаем, что в следующем году от нас ждут гораздо большего, и готовы к этому", – резюмируется в сообщении.



Украинская правда