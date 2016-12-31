Маккейн: Россия должна выполнять Минские договоренности

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Суббота, 31 декабря 2016, 02:28

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что Россия должна выполнять Минские соглашения, на которые сама же и согласилась.

Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

"Не думаю, что Минские соглашения должны меняться, но поведение России должно измениться, чтобы они выполняли соглашения, с которыми сами же и согласились. Смелые украинцы гибнут каждый день. Что касается США, то и США и другие страны могут присоединиться к переговорному формату, но все же Украина, которая имеет демократически избранную власть украинским народом, - именно она должна быть тем, кто приобщен к ключевому соглашению между Украиной и Россией", - заявил Маккейн.

С апреля 2014 году на Донбассе продолжается вооруженный конфликт. Украина и Запад обвиняют Россию в поддержке боевиков на Донбассе и требуют от нее выполнения Минских соглашений, целью которых является прекращение боевых действий и урегулирование ситуации на Донбассе. Россия отвергает обвинения в поддержке сепаратистов.

Темы: Росcия Донбасс
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