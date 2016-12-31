Сутки в АТО: 48 обстрелов, боевики били на всех направлениях

За минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 48 раз открывали огонь по позициям украинских сил.

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщил на странице в Facebook.

"На Мариупольском направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Водяному, Талаковке, Павлополю, Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении из 82 миллиметровых минометов боевики стреляли по Новозвановке. Из гранатометов и стрелкового оружия - по Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.

На Донецком направлении из стрелкового оружия сепаратисты били по Троицкому, Авдеевке, Луганскому, Зайцево, Южному, Верхнеторецкому и Опытному.

В районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отражено, они понесли потери и отступили.