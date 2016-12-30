Под Попасной силы АТО отбили нападение боевиков – штаб

Незаконные вооруженные формирования совершили 25 обстрелов сил АТО на Донбассе в пятницу.



Такие данные по состоянию на 18.00 сообщает 30 декабря пресс-центр штаба АТО.



На мариупольском направлении боевики стреляли из 120 и 82 миллиметровых минометов по Широкино и Талаковке. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по Марьинке, Широкино, Лебединскому и Гнутово.



На луганском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новозвановке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочищу Красное Гнилище и Новоалександровке.



На донецком направлении из стрелкового оружия – по Южному и Опытно.



В районе Попасной произошло боестолкновение. Около 16 часов противник совершил нападение на наблюдательный пункт.



По данным штаба АТО, нападение отбито, враг понес потери и отступил.

Как известно, 21 декабря члены трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовали режим полного прекращения огня с 00:00 24 декабря на Донбассе в связи с предстоящими праздниками. В то же время боевики продолжают регулярно нарушать "режим тишины".



Украинская правда