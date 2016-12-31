Администратор е-деклараций: С 1 января реестр под угрозой

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Суббота, 31 декабря 2016, 08:25

Администратор госреестра деклараций Госпредприятие "Украинские специальные системы" предупреждает о возможных перебоях в работе реестра с 1 января 2017 года.

Об этом говорится в сообщении ГП "УСС".

В госпредприятии напомнили, что 1 января 2017 в Украине начинается второй этап электронного декларирования. Количество субъектов декларирования может достичь 2 млн.

"ДП "УСС" заявляет, что лишен возможности обеспечить с 1 января 2017 стабильную работу Реестра и надлежащие условия предоставления электронной декларации из-за ресурсной неспособности Реестра выполнять свои функции на втором этапе е-декларирования", - сказано в заявлении.

В ГП отметили, что ресурсные возможности сейчас позволяют проводить до 5 тысяч одновременных сессий и хранить и обрабатывать до 1 миллиона е-деклараций в год.

Однако в ГП ожидают, что с 1 января количество одновременных сессий может вырасти до 70 тысяч. Количество деклараций на втором этапе е-декларирования (до 1 апреля) может достичь 2,5 млн.

ГП "УСС" отметили, что поднимали этот вопрос, просили о дооборудовании и модернизации, но они до сих пор не начаты.

"Вынуждены констатировать, что имеющиеся ресурсы, оборудование Реестра не позволяют обеспечить надлежащие условия его работы на втором этапе е-декларирования. Время, выделенное государством и обществом на подготовку Реестра ко второму этапу представления е-деклараций, уже почти исчерпано, ни одна из проблем не решена", - отметили в УСС.

"Надеемся, что активная позиция общества в вопросах предупреждения и борьбы с коррупцией даст толчок для немедленного решения НАПК и причастными сторонами проблем обеспечения надлежащего функционирования Реестра е-деклараций и безусловного выполнения требований законодательства", - отметили в ГП.

Украинская правда

Темы: НАПК
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