Оккупантам в Крыму не удастся заглушить украинское вещание - Костинский

283 просмотра
0
Воскресенье, 4 декабря 2016, 01:52

"Властям" оккупированного Россией Крыма не удастся заглушить украинское вещание, которая будет осуществляться с новой телекоммуникационной башни, которую построят возле контрольного пункта въезда-выезда "Чонгар".

Об этом заявил член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский, передает "Укринформ".

"Не хватит телекоммуникационной инфраструктуры, которая существует сегодня в Крыму. Она не предусмотрена для того, чтобы обеспечивать глушение. Нет оборудования. И вопрос электроэнергии: если они будут пытаться это делать, это значит, что они будут использовать дефицитный ресурс", - отметил Костинский.

По его словам, украинская телекоммуникационная башня на Чонгаре с мощностью вещание 5 кВт будет крупнейшей в этом районе и прилегающих к нему территориях.

"Чтобы заглушить 5 кВт, требуемая мощность выше с той стороны. А это электроэнергия, это соответствующие передатчики, и так далее", - отметил Костинский.

Как сообщалось, в аннексированном Россией Крыму заявили, что вещание украинских медиа на территорию полуострова будет прекращено как такое, которое не соответствует российскому законодательству.

Как известно, 2 декабря заместитель министра информационной политики Артем Биденко заявил, что в н.п. Чонгар Генического района Херсонской области начали строить телерадиокоммуникационную башню высотой 150 м, которая будет давать сигнал на временно оккупированный Крым.

Темы: Крым оккупация телевидение
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Власти" Крыма: арест Украины на "скифское золото" ничего не значит 3 декабря 2016, 18:58
В Крыму заявили, что прекратят украинское вещание с Чонгара как "незаконное" 3 декабря 2016, 15:15
Украина обратилась в Интерпол из-за "скифского золота" 3 декабря 2016, 03:26
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Преступник, которого искали 30 стран и отпустил суд Полтавы, снова в розыске
Около Днепра перевернулся автобус с 35 детьми
Онищенко рассказал The Independent, как свергал Яценюка и платил за депутатство
В субботу боевики сосредоточились на Луганском направлении - штаб
Все новости
Пот и кровь

Сергей Бразил из Brutto о тайском боксе

Запрет

Нацсовет обнародовал перечень 544 фильмов, запрещенных в Украине