Конгресс США одобрил бюджет Пентагона с $ 350 млн для Украины

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 03:21

Нижняя палата Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на 2017-й год, который предусмотривает выделение военной помощи Украине на сумму 350 млн долларов.

Об этом сообщает Голос Америки.

Согласно законопроекту, инициированному сенатором Джоном Маккейном, общий размер военного бюджета США составит 618,7 млрд долларов.

При этом сумма средств, которую американские законодатели предлагают выделить для предоставление помощи Украине, в том числе летальных видов вооружений, в следующем году увеличена до 350 млн. долларов из заложенных в аналогичном документе на 2016 год 300 млн. долларов.

Как сообщало посольство Украины в США,  перечень видов помощи расширен за счет включения в него предоставления средств и технической поддержки для разработки целостной системы мониторинга государственной границы Украины, а также помощи в подготовке штабных офицеров и высшего военного командования ВСУ.

Законопроект также содержит прямой запрет на использование выделяемых средств на какое-либо двустороннее военное сотрудничество с правительством России до тех пор, пока Москва не прекратит агрессию в Украине и политику запугивания союзников США по НАТО.

На следующей неделе законопроект будет направлен на рассмотрение в Сенат.

Темы: США Вооруженные силы Росcия
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