АТО: боевики продолжают стрелять в районе Станицы Луганской

За минувшие сутки российско-оккупационные войска с применением минометов, гранатометов и вооружения БТР совершили 26 обстрелов позиций сил АТО.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов различных систем, вооружения БТР и другого стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку, Крымское, Станицу Луганскую и Новозвановку.

На Мариупольском направлении из 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреляли Широкино. Из гранатометов - Марьинку, а из стрелкового оружия - Гнутово.

На Донецком - под огонь минометов неоднократно попадала Красногоровка и Авдеевка. Из гранатометов оккупанты обстреливали Зайцево, а из вооружения бронетранспортеров - Нижнее Лозовое.

Как известно, ранее в миссии ОБСЕ сообщили, что продолжают осуществлять мониторинг участков разведения сил и средств в районах н.п. Станица Луганская, Золотое и Петровское и отмечают ограничение свободы передвижения на всех трех участках.

Ни на одном из этих участков Миссия не зафиксировала признаков дальнейшего процесса разведения сил и средств или работ по разминированию.