Путин считает, что выровнял баланс сил в мире

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 12:34

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки создать однополярный мир не утвердились, и в мире восстанавливается баланс сил.

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что многие наши партнеры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается. Ну это неизбежно! Попытки создать этот однополярный мир не утвердились. Мы живем уже в другом измерении", — сказал Путин.

По его словам, Россия будет защищать свои интересы, но, как и раньше, будет с уважением относиться и к интересам других стран.

"Вот так мы собираемся строить наши отношения со всеми другими нашими коллегами", — отметил Путин.

Темы: Росcия Путин
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Комментарии — 2
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IP: 193.26.13.---Андрей Шульга04.12.2016 13:37
Ну да значит и дальше можно грабить Донбасс, нагибать Украину и двигаться в сторону Европы (на танках). В принципе Европа этому и способствует сама.
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IP: 37.115.65.---Wladek04.12.2016 13:15
"..буде з повагою ставитися і до інтересів інших країн."

Хапне територію сусіда, от і вся повага
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