Путин считает, что выровнял баланс сил в мире

Президент РФ Владимир Путин считает, что попытки создать однополярный мир не утвердились, и в мире восстанавливается баланс сил.

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги недели" на НТВ, сообщает РИА Новости.

"Я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что многие наши партнеры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается. Ну это неизбежно! Попытки создать этот однополярный мир не утвердились. Мы живем уже в другом измерении", — сказал Путин.

По его словам, Россия будет защищать свои интересы, но, как и раньше, будет с уважением относиться и к интересам других стран.

"Вот так мы собираемся строить наши отношения со всеми другими нашими коллегами", — отметил Путин.