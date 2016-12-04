В аннексированном Крыму ждут немецких бизнесменов с инвестициями

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 14:08

В аннексированном Россией Крыму ожидают немецких бизнесменов, которые приедут "с перспективными инвестиционными проектами".

Об этом заявил назначенный российскими властями вице-премьер крымского "правительства" Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

"Бизнесмены из Баварии собираются еще раз к нам приехать. Они предложили интересные проекты, такие как переработка подсолнечника в подсолнечное масло ... Кроме этого - создание предприятия по производству специальных шлангов, используемых для капельных систем орошения", - заявил Мурадов.

По его словам, визит делегации ожидается в декабре.

Сообщается, что за последнее время полуостров посетили несколько делегаций иностранных государств, в том числе "группы итальянских, немецких и американских политиков и общественных деятелей".

Темы: Крым аннексия Германия
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Комментарии — 2
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IP: 95.213.218.---Александр Ересько04.12.2016 14:49
xoxli pidori
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IP: 91.225.121.---DND04.12.2016 14:13
Да будь-ласка нехай їдуть до Криму, А українська влада для німецьких бізнесменів повинна прийняти нові санкційні податки " за сприяння владі окупантів" . Тобто все по чесному і у алєманів є вибір, як, наприклад, в 1939 році.
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