Муженко: Угрозы агрессии со стороны РФ поступают и с севера, и из Крыма
Угроза масштабной российской агрессии поступает не только с востока Украины, но и с севера, юго-запада и временно оккупированного Крыма, где РФ сосредоточила значительные наступательные возможности.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил начальник Генштаба Украины Виктор Муженко.
"Угроза для Украины поступает отовсюду, где есть российские войска. Это не только восток. Мы можем ожидать удара от российских группировок с севера, с запада и с юга, из Крыма, где РФ сосредоточила значительные наступательные возможности", - заявил Муженко.
Он добавил, что в Генштабе реально оценивают эти угрозы военного характера и просчитывают возможные сценарии развития событий в случае масштабной российской агрессии.
"Эти сценарии отрабатываются во время учений, мы учимся мобильной и гибкой обороне, концентрируем усилия на наиболее "опасных" направлениях", - отметил начальник Генштаба.
Также Муженко отметил, что ситуация в армии сейчас в корне отличается от той, которая была в начале вооруженной агрессии РФ.
"Боевой потенциал ВСУ несравненно выше, войска обучены и обеспечены, оснащенные современным оружием и связью, они получили реальный опыт боевых действий. Кроме того, в Украине сейчас уже почти 100 тыс. резервистов оперативного резерва - солдаты и офицеры, которые имеют военный опыт. также идет формирование подразделений территориальной обороны, которые будут находиться в постоянной готовности к организации сопротивления на случай наступления противника. Все это в комплексе делает возможной агрессии РФ бессмысленной", - отметил Муженко.
Как известно, Генштаб ВСУ сформировал 4 батальона по стандартам НАТО.
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Не могу понять, это шутка такая? Где вы проводите границу внутри страны между русскими и украинцами? Там же и шпионов/диверсантов ищете? Я не могу отличить украинца от русского, а у вас видимо получается.
- Все верно. Главная угроза – это действительно нашпигованные под самую завязку агентурой рускава мира все наши школы, все наши вузы, все наши больницы, все наши СМИ, все наши общественные организации… Все наши правоохранительные органы, наша Верховная Рада…