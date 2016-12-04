Организаторы "Евровидения" заявили, что не будут переносить конкурс в РФ
Организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз (EBU) - опроверг сообщения о возможном переносе песенного конкурса из Киева в Москву.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление EBU.
Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило о том, что оргкомитет "Евровидения" рассматривает столицу РФ в качестве возможного места проведения конкурса в 2017 году из-за проблем с организацией мероприятия со стороны Украины.
Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин заверил, что Евровидение состоится в Украине и перенесено не будет.
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