Организаторы "Евровидения" заявили, что не будут переносить конкурс в РФ

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Воскресенье, 4 декабря 2016, 20:41

Организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз (EBU) - опроверг сообщения о возможном переносе песенного конкурса из Киева в Москву.

Об этом сообщает DW со ссылкой на заявление EBU.

Ранее немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило о том, что оргкомитет "Евровидения" рассматривает столицу РФ в качестве возможного места проведения конкурса в 2017 году из-за проблем с организацией мероприятия со стороны Украины.

Первый заместитель гендиректора НТКУ Александр Харебин заверил, что Евровидение состоится в Украине и перенесено не будет.

Темы: Евровидение
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