НТКУ: Євробачення буде в Україні
Перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін заявляє, що Євробачення відбудеться в Україні.
Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи інформацію, поширену каналом 1+1 з посиланням на нього.
"Журналістам 1+1 було чітко сказано - держава Україна впорається і євробачення пройде в Україні в місті Києві! Навіть не кажіть такого, навіть без будь-яких але та якщо, навіть не думайте робити припущень щодо інших можливостей", - зазначив він.
"Євробачення пройде в Україні і пройде на високому рівні!" – наголосив він.
"З такими друзями і ворогів не треба", - додав він.
Раніше ТСН Тиждень з посиланням на Харебіна повідомив, що Україна може втратити право на проведення пісенного конкурсу "Євробачення" через затягування з організацією.
Українська правда