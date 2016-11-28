НТКУ: Євробачення буде в Україні

Перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін заявляє, що Євробачення відбудеться в Україні.

Про це він написав у своєму Facebook, коментуючи інформацію, поширену каналом 1+1 з посиланням на нього.

"Журналістам 1+1 було чітко сказано - держава Україна впорається і євробачення пройде в Україні в місті Києві! Навіть не кажіть такого, навіть без будь-яких але та якщо, навіть не думайте робити припущень щодо інших можливостей", - зазначив він.

"Євробачення пройде в Україні і пройде на високому рівні!" – наголосив він.

"З такими друзями і ворогів не треба", - додав він.

Раніше ТСН Тиждень з посиланням на Харебіна повідомив, що Україна може втратити право на проведення пісенного конкурсу "Євробачення" через затягування з організацією.

Українська правда