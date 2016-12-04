Організатори "Євробачення" заявили, що не переноситимуть конкурс до РФ

00
0
Неділя, 4 грудня 2016, 20:41

Організатори "Євробачення" - Європейський мовний союз (EBU) -  спростував повідомлення про можливе перенесення пісенного конкурсу з Києва до Москви.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву EBU.

Раніше німецьке видання Bild з посиланням на джерела повідомило про те, що оргкомітет "Євробачення" розглядає столицю РФ як можливе місце проведення конкурсу в 2017 році через проблеми з організацією заходу з боку України. 

Перший заступник гендиректора НТКУ Олександр Харебін запевнив, що Євробачення відбудеться в Україні і перенесене не буде

Теми: Євробачення
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
НТКУ: Євробачення буде в Україні 28 листопада 2016, 15:38
Україна може втратити право на проведення Євробачення-2017 28 листопада 2016, 02:43
Рада прийняла необхідний для "Євробачення" закон 17 листопада 2016, 17:56
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко закликав не влаштовувати розбірки через події в Княжичах
Будинок депутата Котвіцького обстріляли з гранатомета
Порошенко: Винні у перестрілці у Княжичах мають бути покарані
"Автомайдан" приїхав до Авакова
Усі новини
Жива мова

Україніш. Мова-привид чи говірка майбутнього

Клубна культура

Аліса Маллен про тусовки Києва