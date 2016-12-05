Пункт пропуска "Марьинка" пока не работает

57 просмотров
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 08:24

Контрольно-пропускной пункт "Марьинка" в Донецкой области планируется открыть 5 декабря на пропуск после обеда.   

"По решению штаба АТО сегодня КПВВ "Марьинка" начнет свою работу после 13 часов", – сообщает Государственная пограничная служба Украины в Twiter.

"По имеющейся информации, незаконные вооруженные формирования на данном направлении до тех пор не будут осуществлять пропускные операции", – сообщается на сайте ГПСУ.

Ранее КПВВ "Марьинка" неоднократно обстреливался боевиками, из-за чего работу пункта временно приостанавливали.

Темы: Донбасс Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: Боевики били по всем направлениям, всего 25 обстрелов 5 декабря 2016, 06:43
Штайнмайер надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится до Рождества 5 декабря 2016, 03:08
Воскресенье в зоне АТО: Все обстрелы боевики вели в направлении Мариуполя 4 декабря 2016, 19:27
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко лично контролирует расследование трагедии в Княжичах
Штайнмайер надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится до Рождества
Премьер-министр Италии Ренци заявил об отставке
Порошенко призвал не устраивать разборки из-за событий в Княжичах
Все новости
Спорт долгожителей

Плыть, бежать или крутить педали?

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн