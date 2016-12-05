Прокурорам Холодницкого купят роскошный бусик Volkswagen

Генеральная прокуратура Украины назначила на 8 декабря торги по тендеру на приобретение микроавтобуса Volkswagen Т6 Caravelle ожидаемой стоимостью 1,47 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Prozorro".

В объявлении сказано, что Volkswagen Т6 Caravelle LR Saksonia 2.0 TDI 140PS планируют приобрести для Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают "Наші гроші".

Восьмиместный бусик должен иметь трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему "Composition Color", 5-дюймовый цветной TFT-дисплей с функцией Touchscreen, радио, CD/МРЗ-проигрыватель, картоприёмник SD, 8 динамиков, разъем USB с возможностью подключения iPod/iPhone/iPad.

Сидения будут иметь обивку из ткани в дизайне "Pandu".

Автомобиль будет иметь парк-пилоты впереди и сзади, электродоводчики дверей, и т.п.