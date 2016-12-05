Прокурорам Холодницкого купят роскошный бусик Volkswagen

00
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 09:24

Генеральная прокуратура Украины назначила на 8 декабря торги по тендеру на приобретение микроавтобуса Volkswagen Т6 Caravelle ожидаемой стоимостью 1,47 млн грн.

Об этом сообщается в системе "Prozorro".

В объявлении сказано, что Volkswagen Т6 Caravelle LR Saksonia 2.0 TDI 140PS планируют приобрести для Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передают "Наші гроші".

Восьмиместный бусик должен иметь трехзонный климат-контроль, мультимедийную систему "Composition Color", 5-дюймовый цветной TFT-дисплей с функцией Touchscreen, радио, CD/МРЗ-проигрыватель, картоприёмник SD, 8 динамиков, разъем USB с возможностью подключения iPod/iPhone/iPad.

Сидения будут иметь обивку из ткани в дизайне "Pandu".

Автомобиль будет иметь парк-пилоты впереди и сзади, электродоводчики дверей, и т.п.

Темы: Антикоррупционная прокуратура госзакупки
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
НАБУ опубликовало жалобу на Холодницкого. В САП говорят о дискредитации 2 декабря 2016, 14:38
В НАБУ говорят, что не просили в жалобе наказать Холодницкого 2 декабря 2016, 11:44
САП не нашла оснований для расследования по "богатству" Шокина 1 декабря 2016, 13:39
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Луценко лично контролирует расследование трагедии в Княжичах
Штайнмайер надеется, что обмен пленными на Донбассе состоится до Рождества
Премьер-министр Италии Ренци заявил об отставке
Порошенко призвал не устраивать разборки из-за событий в Княжичах
Все новости
Спорт долгожителей

Плыть, бежать или крутить педали?

Кино

Нашумевший фильм "Люди, которые пришли к власти" можно посмотреть онлайн