Кабмин установил порядок выплат семьям взятых в плен бойцов

Кабинет министров утвердил порядок выплаты денежного обеспечения семьям военнослужащих, взятых в плен или в заложники, а также интернированных в нейтральных государствах или пропавших безвестности.

Соответствующее постановление №884 правительство приняло 30 ноября.

Документ предусматривает, что выплата денежного обеспечения осуществляется со дня захвата военнослужащих членам их семей по заявлению на имя командира (начальника, руководителя) военной части (учреждения, организации).

Командир в/ч или руководитель учреждения рассматривает поданные документы в течение 15 дней и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного обеспечения, о чем сообщается заявителю в письменной форме. В решении об отказе в выплате денежного обеспечения обязательно объясняются основания для такого отказа.

Средства будут перечислять до полного выяснения обстоятельств увлечения военнослужащих.

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