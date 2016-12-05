Авианосец РФ, который бомбит Сирию, потерял второй истребитель

00
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 12:48

Российский истребитель Су-33 с авиакрыла крейсера "Адмирал Кузнецов" потерпел аварию, выкатившись за пределы палубы из-за обрыва троса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны России.

"После выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33", – сообщили в Минобороны РФ.

"Пилот катапультировался, и силами поисково-спасательной службы был сразу доставлен на борт тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Здоровью летчика ничего не угрожает", – добавили в ведомстве.

"Российская корабельная авианосная группа продолжает действовать в Средиземном море по плану дальнего похода. Полеты палубной авиации продолжаются в соответствии с задачами", – заявили в пресс-службе.

Это второй инцидент с авиакрылом "Адмирала Кузнецова". 14 ноября стало известно об аварии истребителя МиГ-29 при заходе на посадку за несколько километров до авианосца, летчик катапультировался.

Темы: Сирия война Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сирийские повстанцы заявили, что не покинут Алеппо 4 декабря 2016, 01:15
Армия Асада захватила еще один район Алеппо 3 декабря 2016, 10:52
США и РФ совместно ищут пути выхода из кризиса в Алеппо 3 декабря 2016, 07:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МВД подтверждают гибель пятерых силовиков в Княжичах
В Раде хотят создать комиссию для расследования заявлений Онищенко
Раде предлагают упростить получение разрешения на арест депутатов
Кириленко увидел в скандале со своей недвижимостью след людей Табачника
Все новости
6 кинопремьер декабря

"Моя бабушка Фанни Каплан", "Я, Дэниэл Блейк" и "Планетариум"

Пот и кровь

Сергей Бразил из Brutto о тайском боксе