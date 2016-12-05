Онищенко говорил, что хочет купить 112 канал для себя - Пасенюк

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Понедельник, 5 декабря 2016, 14:17

Управляющий директор ICU Макар Пасенюк впервые рассказал о своей роли в переговорах по покупке телеканала 112.

Так, в интервью Лига.нет, Пасенюк сообщил, что в мае 2015 года работал по этому вопросу с Александром Онищенко. Напомним, Онищенко утверждает, что его попросили купить телеканал для Порошенко весной 2015 года, но переговоры сорвались.

"Конкретно по 112-му мое вовлечение сводится к очень короткой работе с Александром Онищенко в мае 2015 года. Он обратился ко мне с запросом оценить актив и структурировать сделку по покупке 112-го. Когда выяснилось, что владелец канала Андрей Подщипков изменил свои намерения и уже не продает канал, необходимость в моих услугах отпала", - заявил Пасенюк.

По его словам, позже к нему обратился Виктор Полищук и сообщил, что хочет приобрести для себя канал 112 Украина. Напомним, Полищук – владелец скандального банка "Михайловский", по словам бывшего креативного продюсера 112 канала Зубрицкого, также участвовал в переговорах по покупке телеканала для Порошенко.

"Когда по просьбе Полищука я пришел на встречу с продавцом, то не увидел Андрея Подщипкова, который был ранее мне представлен как собственник. Тогда я покинул переговорный процесс по собственной инициативе, заподозрив попытку манипулировать моим именем", - сказал Пасенюк.

При этом он заявляет, что не знал о том, что канал хотели купить для Порошенко.

"Ни Онищенко, ни Полищук не вели речь, что они действуют в чьих-то интересах. Оба говорили, что хотят купить этот актив для себя", - сказал он.

По словам Пасенюк, в документах собственником значился Андрей Подщипков.

Как известно, Пасенюк занимался передачей доли президента Порошенко в "Roshen" в "слепой траст.

Подробнее о попытках Порошенко купить 112 канала читайте в статье Розвели як кошенят: Чому провалилося придбання 112 каналу.

Темы: Онищенко СМИ
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