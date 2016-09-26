Онищенко утверждает, что Порошенко пытался купить канал "112"

Обьявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко утверждает, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

Об этом он сказал в комментарии изданию "Страна".

"Однажды Порошенко попросил меня купить для него телеканал "112 Украина", – заявил Онищенко, который сейчас скрывается от украинских правоохранителей в Лондоне.

По словам нардепа, такое пожелание прозвучало в мае 2015-го года.

Онищенко утверждает, что пока длились переговоры о купле-продаже Порошенко предложил подписать меморандум – соглашение о намерениях, предполагающее смягчение информационной политики канала по отношению к президенту – в обмен на помощь в переоформление лицензий телеканала и снятия с него санкций Нацсовета по телевидению и радиовещанию.

Издание приводит документ.

В тоже время, по слоавм Онищенко, переговоры о покупке затянулись по финансовым причинам.

"Начался торг. Порошенко хотел, чтобы канал купили-продали за $17 млн, а владелец телеканала Андрей Подщипков просил минимум $25 млн", – заявил нардеп.

По его словам, на каком-то из этапов в переговорном процессе появился инвестбанкир Макар Пасенюк, а точнее его как попутного переговорщика подрядила Администрация президента.

По словам Онищенко, Пасенюк предложил оформлять все на офшорную компанию, которая в последствие всплыла в панамском скандале. А именно – Prime Asset Partners Limited, принадлежащая Порошенко.

По словам Онищенко, чтобы сбить цену на телеканал "112-Украина", подконтрольный президенту Нацсовет по телевидению и радиовещанию провел проверку телеканала и объявил целую серию предупреждений по цифровой лицензии и попытался отозвать ее через суд.

"В этой же логике прокуратура возбудила против собственника телеканала, Андрея Подщипкова, уголовное дело. АП попросила Подщипкова назначить на телеканал понятного для Банковой человека. Подщипков согласился, однако ему вскоре вручили подозрение. АП не сдержала слово, фактически кинули владельца. Он эмигрировал, выехал. Сейчас в Лондоне", – сказал Онищенко.

Онищенко также заявил изданию, что вышел из переговоров в последних числах мая.

В комментарии "Украинской правде" Онищенко подтвердил свое заявление, а на вопрос, почему именно сейчас он об этом заговорил, ответил:

"Потому что сейчас канал пытаются рейдерским образом захватить, на владельца канала возбудили уголовное дело и отбирают канал".

На вопрос, думает ли он, что за этим сейчас тоже стоит Порошенко, нардеп тоже ответил утвердительно.

Сейчас команда Порошенко вновь занимается вопросом покупки телеканалов, утверждает "Страна".

Идеологом процесса, по данным информированных источников в Администрации президента, выступает друг Порошенко Игорь Кононенко и близкий к нему медиа-менеджер Дмитрий Носиков. Последнему приписывают идею создания медиа-холдинга, который объединил бы под одной президентской крышей три ведущих новостных телеканала – 5 канал (ныне принадлежит президенту), телеканал 112 и NewsOne (его собственник – оппозиционный нардеп Евгений Мураев).

"Украинская правда" обратилась за официальным комментарием в Администрацию президента и к инвестбанкиру Пасенюку.

Как известно, издание "Страна" принадлежит экс-главреду издания "Вести" Игорю Гужве.

Год назад Геннадий Корбан заявлял, что президент Петр Порошенко завершает переговоры по приобретению телеканала "News One" у представителей Николая Азарова, а также телеканала "112" – у представителей экс-главы МВД Виталия Захарченко.