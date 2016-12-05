Украина оказалась среди стран, где не расследуются "панамские бумаги"

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Понедельник, 5 декабря 2016, 14:27

Украина оказалась одной из семи стран, где власть не проводит расследование после публикации "панамских документом".

Об этом пишет DT.UA со ссылкой на доклад Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ).

"Некоторые страны вообще убрали реформу (по оффшоров, - ред.) "в стол". 7 из 10 государств, в которых действующие или бывшие лидеры засветились в Панамском архиве, продолжают молчать или отказываются открывать расследования, включая Саудовскую Аравию, Катар и Украины, где парламент отклонил предложение о создании комиссии по расследованию", - говорится в сообщении.

К политическим последствиям публикации "Панамского архива" привела в Исландии, Армении, Испании, Австрии и Уругвае.

 

Так, после обнародования материалов в отставку подали министры, руководители государственных банков или другие высшие чиновники.

Кроме того, публикация этих документов позволила вернуть или арестовать около 110 млн долларов коррупционных средств – почти 90 млн долларов из них были арестованы в Колумбии, 20 млн долларов – в Мексике.

Также по всему миру закрылись девять офисов компании Mossack Fonseca, ее оштрафовали почти на 500 тысяч долларов.

Как известно, весной 2016 года Международный консорциум журналистских расследований опубликовал документы компании Mossack Фонсека, которые якобы свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их окружения к офшорным схемам.

В документах фигурирует, в том числе, президент Петро Порошенко.

Темы: Украина коррупция Порошенко
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