В СБУ говорят, что приносили повестку по просьбе Генпрокуратуры
В Службе безопасности Украины заявляют, что принесли повестку на допрос руководителю "Украинской правды" Алене Притуле по поручению Генпрокуратуры.
Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
"Сотрудники Службы безопасности Украины, в рамках статей 41, 111 Уголовно-процессуального кодекса, выполнили отдельное поручение Главного следственного управления ГПУ о вызове на допрос ряда свидетелей по делу, которое расследует прокуратура", - отметила она.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ приходили в редакцию Украинской правды, чтобы вручить повестку на допрос руководителю "Украинской правды" Алене Притуле по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко.
Украинская правда
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яка ганьба, пані Гітлянська.
мали б уже пошану до служби або розум вигадати щось інше...