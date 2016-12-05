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СБУ вызывает на допрос руководителя УП

Понедельник, 5 декабря 2016, 17:31

СБУ пытается вручить повестку на допрос руководителю "Украинской правды" Алене Притуле по делу о квартире нардепа Сергея Лещенко.

Так, в понедельник в редакцию УП пришел представитель СБУ, который пытался передать вызов на допрос.

Руководителя "Украинской правды" вызывают на допрос в качестве свидетеля.

Ее не было на рабочем месте, поэтому вручить повестку не удалось.

В то же время Притула попросила передать сотрудникам СБУ, что готова прийти на допрос только после того, как СБУ проведет расследование в отношении бизнес-партнера и серого кардинала БПП Игоря Кононенко, а также предоставит результаты расследования о прослушивании журналистов УП.

Как известно, расследование кватиры Лещенко по заявлению депутата от НФ Павла Пинзеника ведет Главное следственное управление ГПУ. О том, что СБУ участвует в расследовании, до этого момента не сообщалось.

УП обратилась в ГПУ с просьбой объяснить участие СБУ в этом деле.

В то же время, в СБУ начали расследование по фактам прослушивания журналистов УП, которые были изложены в материале "Уши власти. Как следят за работой журналистов УП".

Украинская правда

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Темы: СБУ
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