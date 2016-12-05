У СБУ кажуть, що приносили повістку на прохання Генпрокуратури

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Понеділок, 5 грудня 2016, 21:21

У Службі безпеки України заявляють, що принесли повістку на допит  керівнику "Української правди" Олені Притулі за дорученням Генпрокуратури.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Співробітники Служби безпеки України, в рамках статей 41, 111 Кримінально-процесуального кодексу, виконали окреме доручення Головного слідчого управління ГПУ щодо виклику на допит низки свідків у справі, що розслідує прокуратура", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ приходили в редакцію Української правди, аби вручити повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі у справі про квартиру нардепа Сергія Лещенка.

Українська правда

Теми: СБУ Генпрокуратура
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