У СБУ кажуть, що приносили повістку на прохання Генпрокуратури

У Службі безпеки України заявляють, що принесли повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі за дорученням Генпрокуратури.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська.

"Співробітники Служби безпеки України, в рамках статей 41, 111 Кримінально-процесуального кодексу, виконали окреме доручення Головного слідчого управління ГПУ щодо виклику на допит низки свідків у справі, що розслідує прокуратура", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що співробітники СБУ приходили в редакцію Української правди, аби вручити повістку на допит керівнику "Української правди" Олені Притулі у справі про квартиру нардепа Сергія Лещенка.

Українська правда