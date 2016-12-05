На событие с Порошенко не пустили журналистов, обвинив в преступлениях

00
0
Понедельник, 5 декабря 2016, 23:33

Некоторых представителей средств массовой информации не пропустили на торжественное открытие телевышки на Карачуне под Славянском, обвинив их в ряде уголовных правонарушений.

Об этом сообщил журналист "Общественного ТВ Донбасса" (ОТВД).

Журналистов централизованно привезли на Карачун из Краматорска.

По прибытию всех журналистов проверили на наличие опасных предметов, документы, а после провели обыск с собакой.

По окончанию обысков и проверки в базе данных неизвестный мужчина попросил четверых журналистов вернуться в автобус, запретив таким образом посещать мероприятие.

Среди них оказались корреспонденты "Эспрессо", журналиста телеканала "До ТеБе", журналисты из местного издания, а также оператор ОТВД.

Как передает оператор ОТВД, им пояснили, чтоне пропускаютна открытие телевышки, так как их имена якобы внесены в базу данных лиц, разыскиваемых в связи с нарушением законодательства.

Трех из четырех задержанных обвинили в мошенничестве с кредитными картами, незаконном хранении оружия и участии в круглом столе с боевиком Игорем Гиркиным. Четвертому журналисту не назвали причину задержания.

В автобусе представители СМИ пробыли 4 часа.

При этом, после окончания мероприятия и того, как гору Карачун покинулпрезидент Петр Порошенко, задержанных журналистов вместе с остальными представителями СМИ увезли обратно в Краматорск, так ничего и не пояснив.

Официальных обвинений предъявлено не было, журналисты были отпущены после приезда в Краматорск.

В редакции телеканала "До ТеБе" заявили, что их журналист Павел Палагута был аккредитирован на событие.

"Филиал Национальной телекомпании Украины "Донецкая региональная дирекция" выражает озабоченность в связи с этим фактом и считает недопустимым избирательность в допущении журналистов на открытые официальные мероприятия с участием Гаранта Конституции Украины", - сказано в заявлении.

Темы: Порошенко СМИ
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко говорил на фракции о "пленках Онищенко" 5 декабря 2016, 21:43
Порошенко едет на фракцию БПП 5 декабря 2016, 19:48
Порошенко приехал в АТО за 500 метров от боевиков 5 декабря 2016, 17:41
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На событие с Порошенко не пустили журналистов, обвинив в преступлениях
Троян отстранил от работы всех участников спецоперации в Княжичах
Найем: Фавориты конкурса на должность главы ГБР связаны с президентом
Марушевскую официально уволили с Одесской таможни
Все новости
Время для ребенка

Наставничество в вопросах-ответах

Нюансы поцелуев

5 вещей, которые стоит знать о поцелуях