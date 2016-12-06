Рада отвязала зарплату бойцов передовой от зарплаты срочников

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Вторник, 6 декабря 2016, 11:15

Верховная Рада приняла постановление, которым отменила установление зарплаты военнослужащих срочной службы на уровне контрактников.

За это решение проголосовали 235 депутатов.

Речь идет об отмене пункта в постановлении о дополнительных мерах по укреплению обороноспособности и безопасности государства, которым на особый период зарплата обоих категорий устанавливалась на одном уровне.

Во время обсуждения документа, депутаты отмечали, что на передовой воюют только бойцы контрактной службы, поэтому они должны получали более высокую зарплату, чем срочники, которые участие в боевых действиях не принимают.

Кроме того, представитель комитета по вопросам обороны Иван Винник заявил, что комитет намерен рассмотреть вопрос о дополнительной надбавке бойцам первой линии на уровне 2500 грн, а второй – 1500 грн.

В свою очередь депутат от "Воли народа" Сергей Мельничук заявил, что надбавки за участие в боевых действиях имеют отрицательную сторону, поскольку, по его словам, это иногда становится причиной провокаций на передовой.

Тем временем депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что необходимо не допустить снижения зарплаты срочникам в результате принятия этого решения.

Олег Шанковский, УП

Темы: армия зарплаты Верховная Рада
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IP: 82.145.222.---скорп06.12.2016 11:36
тисячу гривень в день! (с)
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