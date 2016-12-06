Под Радой "пенсионеры МВД" перекрыли Грушевского

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Вторник, 6 декабря 2016, 11:32

Под Верховной Радой митингуют люди, которые называются пенсионерами МВД, участниками боевых действий и представителями организаций чернобыльцев.

Об этом сообщают журналисты "Украинской правды".

 

Мужчины старшего вида, которые представились бывшими работниками МВД, перекрыли улицу Грушевского и переходят на площадь напротив парламента.

 

Мужчины требуют поднять им пенсии.

 

Кроме этого митинга, на площади перед Верховной Радой также собрались недовольные чернобыльцы.

 

Роман Романюк, Роман Кравец, УП

Темы: Верховная Рада акции митинги пенсии МВД
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Комментарии — 4
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IP: 37.229.144.---Ал Чак06.12.2016 12:59
fvl:
Настоящих чернобыльцев давно нет в живых. Остальная ментовская шушера всю жизнь гнобила людей. Ни один из них не сказал, что пенсии низкие у большинства пенсионеров, а у ныне протестующих пенсии выше в два, три раза. Поэтому пошли ...
****

А то нічого, що , коли ці люди йшли на таку брудну, погано оплачувану та небезпечну роботу, їх заманювали якраз обіцянками дострокової та достойної пенсії ?

А зараз, виходить, кинули... Бо вже відслужили, а відтак нікому не потрібні.
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IP: 109.95.47.---Greta Kast06.12.2016 12:49
Для FLV DEKSTERA.
К сожалению нашей власти (ваших, боты хозяев) не все еще вымерли настоящие ликвидаторы ЧАЕС. Они живут (если это можно назвать жизнью) с кучей болячек и не всегда могут выйти на протест. Но по возможности выходят и заявляют о себе. Я один из них. В первые дни аварии был в Чернобыле. Это герои которые спасли мир. И им нужно говорить спасибо и отдать должное, обеспечить нормальную пенсию и лечение. А власть вашими коментами навязывает мнение что настоящих чернобыльцев нет.
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IP: 82.207.118.---dekster06.12.2016 12:25
100%
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IP: 134.249.235.---fvl06.12.2016 12:21
Настоящих чернобыльцев давно нет в живых. Остальная ментовская шушера всю жизнь гнобила людей. Ни один из них не сказал, что пенсии низкие у большинства пенсионеров, а у ныне протестующих пенсии выше в два, три раза. Поэтому пошли ...
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