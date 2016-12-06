Под Радой "пенсионеры МВД" перекрыли Грушевского
Под Верховной Радой митингуют люди, которые называются пенсионерами МВД, участниками боевых действий и представителями организаций чернобыльцев.
Об этом сообщают журналисты "Украинской правды".
Мужчины старшего вида, которые представились бывшими работниками МВД, перекрыли улицу Грушевского и переходят на площадь напротив парламента.
Мужчины требуют поднять им пенсии.
Кроме этого митинга, на площади перед Верховной Радой также собрались недовольные чернобыльцы.
Роман Романюк, Роман Кравец, УП
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Настоящих чернобыльцев давно нет в живых. Остальная ментовская шушера всю жизнь гнобила людей. Ни один из них не сказал, что пенсии низкие у большинства пенсионеров, а у ныне протестующих пенсии выше в два, три раза. Поэтому пошли ...
А то нічого, що , коли ці люди йшли на таку брудну, погано оплачувану та небезпечну роботу, їх заманювали якраз обіцянками дострокової та достойної пенсії ?
А зараз, виходить, кинули... Бо вже відслужили, а відтак нікому не потрібні.
К сожалению нашей власти (ваших, боты хозяев) не все еще вымерли настоящие ликвидаторы ЧАЕС. Они живут (если это можно назвать жизнью) с кучей болячек и не всегда могут выйти на протест. Но по возможности выходят и заявляют о себе. Я один из них. В первые дни аварии был в Чернобыле. Это герои которые спасли мир. И им нужно говорить спасибо и отдать должное, обеспечить нормальную пенсию и лечение. А власть вашими коментами навязывает мнение что настоящих чернобыльцев нет.