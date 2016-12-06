Среди церковных лидеров украинцы больше всего доверяют Филарету

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Вторник, 6 декабря 2016, 13:37

64,7% украинцев считают себя православными, при этом большинство из них относят себя к УПЦ КП. Самый высокий уровень доверия у главы УПЦ КП Филарета.

Об этом говорится в результатах опроса Центра Разумкова.

К православным себя относят 64,7% украинцев, греко-католиками считают себя 8,2%; 1,2% - протестантами, а 0,8% - римо-католиками, 12,7% опрошенных идентифицируют себя как "просто христиане", 11,4 не относят себя ни к одной религии.

Самое большое количество православных (39,5%) идентифицируют себя с УПЦ Киевского Патриархата, 25,4% считает себя "просто православными", 23,3% относят себя к УПЦ Московского Патриархата, 4,8% - православных прихожан УАПЦ, а 1,3% - непосредственно "приписывают" себя к Русской (Российской) Православной Церкви.

 
Большинство украинцев считают себя прихожанами УПЦ КП 
данные центра разумкова

Среди церковных иерархов наивысшим доверием респондентов пользуется патриарх Филарет. Полностью или скорее ему доверяют 39,1% граждан Украины, скорее, или совсем не доверяют 12,9%. На втором месте по популярности среди украинцев глава УГКЦ Святослав, ему доверяют 24,7% опрошенных, не доверяют– 11,5.

Главе УПЦ МП митрополиту Онуфрию доверяют 20,7%, не доверяют 26,0%.

 
Самый высокий уровень доверия - у Филарета
центр разумкова

При этом большинство православных украинцев - 46,2%, которые относят себя к православным, поддерживают "обращение Верховной Рады Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию (независимость) Православной Церкви в Украине".

За создание в Украине "Единой Поместной Православной Церкви, независимой от других церковных центров за пределами Украины?" выступают 44,3% украинцев, которые считают себя православными.

21,6% православных считают, если Единая Украинская Поместная Православная Церковь будет создана, то ее должен возглавить глава УПЦ КП Филарет. 15,6% видит на посту главы "личность, которую определит Вселенский Патриарх Варфоломей". 6,6% православных украинцев видят в этой роли Митрополита Онуфрия, предстоятеля УПЦ МП.

52,8% православных затруднились с ответом на этот вопрос.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 ноября 2016 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население Украины по основным социально - демографическим показателям.

Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Опрос проводился в 118 поселениях (67 – городских и 51 – сельских). Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Украинская правда

Темы: церковь религия
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Комментарии — 2
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IP: 37.140.189.---kerubino06.12.2016 14:44
Московськоі секти на Украіні не повинно бути ,бо ці запроданці саитани і Путіна роблять все щоб розвалити Украіну і ця "демократія" ще принесе нам не одні жертви .
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IP: 93.77.109.---Петр Кузнецов06.12.2016 13:54
Во журношлюхи жгут.Мы уже видели по крестным ходам,за кого православные Украины.
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