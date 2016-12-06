Саакашвили говорит, что Порошенко дважды предлагал ему кресло премьера

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Вторник, 6 декабря 2016, 14:16

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что дважды отказывался от поста премьер-министра, который ему предлагал президент Петр Порошенко.

Об этом он сказал в интервью Deutsche Welle.

"Я отказался два раза от должности премьера. Это было приглашение от президента Порошенко. Поэтому это еще раз доказывает, что для меня должность – не самоцель", – сказал он.

Саакашвили вновь заявил, что он намерен добиваться проведения досрочных парламентских выборов в Украине.

"Если у нас не будет досрочных выборов, если еще больше двух лет будет эта Рада, мы рискуем здесь получить хаос", – считает он.

Он убежден, что созданное им "Рух новых сил" выиграет досрочные выборы в Верховную Раду. Он также не ответил прямо на вопрос о том, с какой из ныне действующих в Украине политических сил он намерен создавать коалицию.

"Я не думаю, что сейчас все должны делить шкуру медведя, которого еще не убили. Я убежден, что если создать сильную организацию новых сил, то она сможет сформировать правительство", – считает экс-губернатор.

По его словам, люди на новых выборах не будут голосовать за коалицию, "так как в Украине в свое время им слишком надоела коалиция "оранжевых", которые перессорились друг с другом".

Темы: Саакашвили Порошенко
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IP: 37.54.255.---Adam Viter06.12.2016 14:51
Ага, проведемо дострокові вибори під чергову захцянку гастарбайтера і політичного заробітчанина з Грузії Саакашвілі, Мустафи, чи ди-джей міліонерки зловживань ФСБ і дружини Лєщенко? Якийсь цілковитий сюрреалізм виходить, під час сучасної гібридної війни РФ Путіна проти материкової України. - Війни і окупації ворога в Криму і Донбасі?
Саакашвілі б увійти наприклад до Свободи із своїм одеським крилом. Йому б тоді ціни не було. І результат був би позитивний - на всю українську Державу. Але для того прийдеться Лещенко з московською диско-ведучою дружиною для початку вчити державну мову, як Мустафа. А вони з Шустером - ди-джеї сугубо для омоскалення.
І ФСБ - ГРУ Путіна їм на таке дозволу ніколи не дасть. Хто ж тоді їм гонорар заплатить? Вони ж не патріоти Держави, як у Свободі.
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