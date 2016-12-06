Луценко и Новинский поссорились на комитете

Генеральный прокурор Юрий Луценко вступил в словесную перепалку с нардепом от "Оппозиционного блока" Вадимом Новинским во время заседания регламентного комитета Рады.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места событий.

Луценко заявил, что защитник Новинского Олег Татаров не может выступать на комитете от имени нардепа, ведь раньше был одним из руководителей МВД.

"Татаров Олег работал одним из руководителей МВД, когда министром был Юрий Луценко", – отреагировал на это Новинский.

"Не было такого никогда, не нужно врать", – сказал Луценко.

"Я не вру! Не никогда, а когда", – ответил в свою очередь Новинский.

"Если вы хотите поговорить о "когда", будем говорить в другом месте. Понимаете, вы закон трактуете по-русски, а я по-украински", – разнервничался Луценко.

Кроме того Новинский прокомментировал информацию ГПУ относительно фиксирования 40 звонков с его телефона на номер экс-руководителя киевской милиции Валерий Коряка.

"Да, это было, но смысл разговоров был не о содержании (архиепископа Александра) Драбинка. Драбинко сам просил меня и некоторых депутатов звонить до Коряка", – сказал Новинский.

На вопросы членов комитета, кто эти другие депутаты, к которым обращался Драбинко, Новинский назвал Анну Герман и экс-президента Виктора Януковича.

На заседание комитета пришла фракция "Самопомичи" чуть не в полном составе. Депутаты от нее Сергей Соболев и Семен Семенченко все заседания стояли позади и.о. руководителя комитета Павла Пинзеника.

Как известно, регламентный комитет Верховной Рады на заседании 16 ноября отложил вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Новинского, который фигурирует в уголовном деле о давлении на церковь, потребовав дополнительных объяснений от ГПУ.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что комитет, принимая такое решение, пытается переложить ответственность на Генпрокуратуру.

По данным УП, решение о том, чтобы комитет не принял заключение по представлению Луценко принималось лидерами двух политсил: БПП и "Народного фронта".

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Луценко заявил, что считает "крышевание" по делу Вадима Новинского недопустимым.

О ходе заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП