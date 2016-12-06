Луценко та Новинський посварилися на комітеті

Генеральний прокурор Юрій Луценко вступив у словесну перепалку з нардепом від "Опозиційного блоку" Вадимом Новинським під час засідання регламентного комітету Ради.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця подій.

Луценко заявив, що захисник Новинського Олег Татаров не може виступати на комітеті від імені нардепа, адже раніше був одним з керівників МВС.

"Татаров Олег працював одним з керівників МВС, коли міністром був Юрій Луценко", – відреагував на це Новинський.

"Не було такого ніколи, не потрібно брехати", – сказав Луценко.

"Я не брешу! Не ніколи, а коли", – відповів у свою чергу Новинський.

"Якщо ви хочете поговорити про "коли", то будемо говорити в іншому місці. Розумієте, ви закон трактуєте по-російські, а я по-українськи", – рознервувався Луценко.

Крім того Новинський прокоментував інформацію ГПУ щодо фіксування 40 дзвінків з його телефону на номер екс-керівника київської міліції Валерій Коряка.

"Так, це було, але зміст розмов був не про утримання (архієпископа Олександра) Драбинка. Драбинко сам просив мене і деяких депутатів дзвонити до Коряка", – сказав Новинський.

На запитання членів комітету, хто ці інші депутати, до яких звертався Драбинко, Новинський назвав Ганну Герман та екс-президента Віктора Януковича.

На засідання комітету прийшла фракція "Самопомочі" ледь не в повному складі. Депутати від неї Сергій Соболєв і Семен Семенченко все засідання стояли позаду в.о. керівника комітету Павла Пинзеника.

Як відомо, регламентний комітет Верховної Ради на засіданні 16 листопада відклав питання зняття депутатської недоторканності з Новинського, який фігурує в кримінальній справі про тиск на церкву, зажадавши додаткових пояснень від ГПУ. Комітет одностайно підтримав пропозицію розглянути вказане питання на наступному засіданні.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що комітет, ухвалюючи таке рішення, намагається перекласти відповідальність на Генпрокуратуру.

Луценко заявив, що вважає "кришування" у справі Вадима Новинського неприпустимим. За даними УП, на рішення комітету могли впливати лідери БПП і "Народного фронту".

Новинський, зокрема, звинувачується в утриманні під вартою помічника покійного митрополита Володимира – архієпископа Драбинка з метою змусити Володимира відректися від престолу.

У вівторок стало відомо, що у цій справі також оголосили підозру Коряку, екс-президенту Віктору Януковичу і екс-голові МВС Віталію Захарченкові.

Про перебіг минулого засідання детальніше читайте в матеріалі "Трагікомедія "Святі і грішники", або "Недоторканний Новинський".

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП