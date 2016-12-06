Появилась первая запись так называемых пленок Онищенко

Издание "Страна" опубликовала запись, сделанную нардепом Александром Онищенко с якобы с депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться о прекращении уголовного производства.

Онищенко утверждает, что первый раз как переговорщик Довгий прилетел к нему на встречу в Италию.

"Я попросил, чтоб он расписал смету – сколько денег я отдал за 2,5 года Порошенко, сколько мне предъявляют и как нам свести бюджет. Я подсчитал и получилось около $50 млн, которые мне задолжал Порошенко. Довгий сказал, что все доложит Первому и вернется с предложением", - рассказывает Онищенко.

Вторая встреча произошла в Лондоне. Онищенко утверждает, что эту встречу, он записал при помощи услуг британских детективов, которые организовали аудио и видео фиксацию разговора. Но обнародована только аудиозапись.

По словам Онищенко, суть разговора сводится к встречному предложению: "Довгий от имени властей предлагает, чтобы всю ответственность по уголовному делу взяла на себя моя мать (Инесса Кадырова - проходит по делу как глава газовой схемы в результате которой, государству, по версии следствия, был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. –ред.)".

"Плюс к этому я должен был заплатить в бюджет крупную сумму при заключении сделки со следствием. Вместе с тем, по договоренностям, они должны были выпустить под домашний арест Валерия Постного (адвокат Онищенко, один из главных фигурантов "газового дела", –ред.)" – сказал Онищенко.

По его словам, запись сделана 6 сентября 2016 года и продолжается более получаса.

На самом аудио при обсуждении вопроса, человек с голосов Довгого, видимо, чертит схемы: "То, что они на сегодня видят (видимо чертит), съехать отсюда не выйдет. Реально видят такую картину… вот это претензия… и ты себе спокойно едешь домой".

Они обсуждают угрозу для одного человека, для другого, какую сумму предлагается возместить и кому, но из разговора неясно, о ком конкретно идет речь.

"Если этот концепт принимается, ты говоришь "ок", я говорю "ок", и они это тебе отрабатывают", - говорит человек с голосом Довгого.

На аудиозаписи собеседники упоминают имя некоего Михаила. По словам Онищенко, речь идет о журналисте Михаиле Подоляке, который в свое время работал у него пиар-менеджером, а после побега нардепа выступил коммуникатором с людьми Порошенко.

"Украинская правда" связывается с Олесем Довгим и Александром Онищенко для комментариев.