Порошенко говорив на фракції про "плівки Онищенка"

На засіданні фракції БПП президент Петро Порошенко відреагував на звинувачення нардепа Олександра Онищенка.

Про це розповіли деякі члени фракції БПП.

"Президент сказав, що ніяких плівок немає і бути не може апріорі. Це така лінія захисту ", - заявив Ігор Гринів.

"Він відповів: Є плівки - давай плівки. Є прізвища - називай. Нічого немає, тому це пусті балачки", - зазначив Олексій Гончаренко.

"Президент сказав те, що вже офіційно говорилося, тобто що це брехня", - зазначив інший депутат, який попросив не згадувати його імені.

Окрім Порошенка, на фракції були також присутні прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр фінансів Олександр Данилюк.

Основна тема засідання була присвячена законопроектам щодо прийняття державного бюджету.

Раніше повідомлялося, що народний депутат-утікач Олександр Онищенко володіє чотирма кейсами записів з матеріалами, які компрометують президента Петра Порошенка та його оточення.

Роман Кравець, УП